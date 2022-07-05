والده مرشح سياسى سابق.. تفاصيل جديدة عن المشتبه به فى حادث شيكاغو

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل للشرطة المحلية، إن "روبرت كريمو، ويبلغ من العمر 22 عاما، يعد فى هذه القضية فى مرتبة شخص محل اهتمام للتحقيق، فيما يجرى التحقيق لمعرفة مدى تورطه فى مقتل ستة متفرجين ومتظاهرين فى بلدة هايلاند بارك".

وأضاف أن المشتبه به الموقوف، من مواليد 20 سبتمبر عام 2000، ويعود لأسرة من أصول إيطالية، وأنه يزاول الموسيقى، وكان نشر مقاطع من تأليفه فى الإنترنت، مشيرا إلى أن والده كان ترشح لمنصب عمدة هايلاند بارك فى عام 2020.

وكان حادث إطلاق نار قد وقع خلال مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال فى ضاحية هايلاند بارك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، مأ أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين على الأقل.