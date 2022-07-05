الطيران العراقى يستهدف وكرا للإرهابيين فى جبال حمرين

جدة - نرمين السيد - وأكدت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء - التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية فى العمليات الاستباقية بمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطنى العراقى، موضحة أن طائرات "إف 16" نفذت ضربتين جويتين استهدفتا وكرا للإرهابيين وكهفين فى جبال حمرين.
وأشارت إلى أن قوة من فوج جهاز مكافحة إرهاب كركوك خرجت لتفتيش المكان المستهدف.
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