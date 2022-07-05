بريطانيا تحظر استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروسيا، إضافة إلى توسيع القيود المفروضة على أسمدة البوتاس البيلاروسية، حسبما ذكر الموقع الرسمى للحكومة البريطانية.





وفى مذكرة للمستوردين، قالت الحكومة البريطانية: "دخلت عقوبات جديدة على الواردات من بيلاروس حيز التنفيذ اعتبارا من 5 يوليو 2022، إلى جانب حزمة أوسع من العقوبات التجارية. وتشمل هذه العقوبات فرض حظر على استيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة، والحديد والصلب، والقيود الموسعة على أسمدة البوتاس والثروات الباطنية". وكانت الخارجية البريطانية أعلنت، أمس الإثنين، فرض هذه العقوبات الجديدة، قائلة إن سبب تشديد العقوبات ضد بيلاروسيا، هو الدعم النشط من قبل السلطات البيلاروسية، برئاسة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، للحرب الروسية فى أوكرانيا.

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