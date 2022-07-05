نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [نتائج الثالث المتوسط] موقع نتائج العراق الوزاري epedu.gov.iq اعتماد نتائج أغلب المحافظات في المقال التالي
نتائج الثالث المتوسط للدور الأول الذي تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان خلال وقت قريب بالإعلان عن نسب النجاح بين الطلاب بكافة المحافظات، وتقوم قناة وزارة التعليم على تليجرام بشكل يومي بالإعلان عن نسب الانتهاء من تصحيح ورفع واعتماد المحافظات، والتي ينبئ بموعد الإعلان القريب عن كافة المحافظات التي انتهت من رفع النتائج، ويكون لوزير التربية والتعليم الدور الهام في الإعلان عن نسب النجاح والأوائل على القنوات العراقية الرسمية بالتليفزيون العراقي.
[نتائج الثالث المتوسط] موقع نتائج العراق الوزاري epedu.gov.iq اعتماد نتائج أغلب المحافظات
يتابع موقع وزارة التربية والتعليم بالإعلان عبر المنصات الخاصة به والقنوات الإخبارية بالإعلان عن آخر أخبار نتائج الطلاب التي تم الإعلان عن الانتهاء من نسبة 100% من أعمال التصحيح في كافة المحافظات، بينما تم الانتهاء من 96% من رفع نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي، وعلى هذا يتم الإعلان عن نتائج عدد المحافظات خلال الساعات المقبلة.
أخر أخبار النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم
- تم رفع 96% من نتائج الطلاب في المحافظات على موقع النتائج الرسمي.
- قامت الوزارة بالانتهاء من تصحح 100% من المحافظات.
- يتم في وقت قريب الإعلان عن بداية تفعيل رابط النتائج لعدد من المحافظات.
- تقوم منصات برفع ملفات بكل محافظة بأسماء الطلاب الناجحين في وقت قريب، مثل موقع ملزمتنا وموقع النجاح.
المحافظات التي يتوقع نزول النتائج فيها قريبا وموعد ظهور النتائج
يتم توقع نزول النتائج في جميع المحافظات، بينما يتم ترقب النتائج أن تظهر أولا في محافظات الكرخ الأولى والثانية والثالثة ومحافظة ميسان وكركوك، بينما تتوالي المحافظات في إعلان النتائج تباعا، ويتوقع خلال الساعات المقبلة أن يصدر خبر عن المحافظات الأولى التي يتم إعلان النتائج فيها.
|المحافظات العراقية
|حالة النتائج
|
|“يترقب الظهور بعد قليل”
كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط فور ظهور النتائج
- يترق بالطالب أخبار نتائج الطلاب
- يتم الدخول مباشرة على رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- يقوم بتسجيل رمز التحقق.
- يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية واستخراج النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر [نتائج الثالث المتوسط] موقع نتائج العراق الوزاري epedu.gov.iq اعتماد نتائج أغلب المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.