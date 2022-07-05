نتائج الثالث المتوسط للدور الأول الذي تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان خلال وقت قريب بالإعلان عن نسب النجاح بين الطلاب بكافة المحافظات، وتقوم قناة وزارة التعليم على تليجرام بشكل يومي بالإعلان عن نسب الانتهاء من تصحيح ورفع واعتماد المحافظات، والتي ينبئ بموعد الإعلان القريب عن كافة المحافظات التي انتهت من رفع النتائج، ويكون لوزير التربية والتعليم الدور الهام في الإعلان عن نسب النجاح والأوائل على القنوات العراقية الرسمية بالتليفزيون العراقي.

[نتائج الثالث المتوسط] موقع نتائج العراق الوزاري epedu.gov.iq اعتماد نتائج أغلب المحافظات

يتابع موقع وزارة التربية والتعليم بالإعلان عبر المنصات الخاصة به والقنوات الإخبارية بالإعلان عن آخر أخبار نتائج الطلاب التي تم الإعلان عن الانتهاء من نسبة 100% من أعمال التصحيح في كافة المحافظات، بينما تم الانتهاء من 96% من رفع نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي، وعلى هذا يتم الإعلان عن نتائج عدد المحافظات خلال الساعات المقبلة.

أخر أخبار النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تم رفع 96% من نتائج الطلاب في المحافظات على موقع النتائج الرسمي.

قامت الوزارة بالانتهاء من تصحح 100% من المحافظات.

يتم في وقت قريب الإعلان عن بداية تفعيل رابط النتائج لعدد من المحافظات.

تقوم منصات برفع ملفات بكل محافظة بأسماء الطلاب الناجحين في وقت قريب، مثل موقع ملزمتنا وموقع النجاح.

المحافظات التي يتوقع نزول النتائج فيها قريبا وموعد ظهور النتائج

يتم توقع نزول النتائج في جميع المحافظات، بينما يتم ترقب النتائج أن تظهر أولا في محافظات الكرخ الأولى والثانية والثالثة ومحافظة ميسان وكركوك، بينما تتوالي المحافظات في إعلان النتائج تباعا، ويتوقع خلال الساعات المقبلة أن يصدر خبر عن المحافظات الأولى التي يتم إعلان النتائج فيها.

المحافظات العراقية حالة النتائج محافظة بغداد العاصمة

الرصافة الأولى

محافظة الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

محافظة الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

البصرة

محافظة ذي قار

ديالى

محافظة كربلاء

كركوك

محافظة ميسان

المثنى

محافظة النجف

نينوى

محافظة القادسية

الأنبار

محافظة بابل

صلاح الدين

محافظة السليمانية

واسط

اربيل

محافظة دهوك “يترقب الظهور بعد قليل”

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط فور ظهور النتائج