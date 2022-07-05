بالتفاصيل.. أحسب قيمة دعم حساب المواطن 1443 من خلال الحاسبة التقديرية portal.ca.gov.sa

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة حساب قيمة دعم حساب المواطن 1443 والتي يمكن معرفتها من خلال الحاسبة التقديرية التي تم إنشاءها من أجل أن يستطيع المواطن التعرف على مبلغ الدعم الخاص به، وذلك بعد أن صدرت أوامر ملكية بإعادة فتح التسجيل في برنامج الدعم من جديد، وهو ما جعل المواطنين يقبلون بشكل كبير على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، وذلك لتسجيل بياناتهم والحصول على الدعم المادي في حال توافر بهم الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة السعودية من اجل تحقيق الهدف من البرنامج وهو مساعدة المواطنين محدودي الدخل وتوفير الدعم لهم، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أسسها هو الاهتمام بدعم المواطن السعودي وتوفير معيشة جيدة له.

تعرف على قيمة دعم حساب المواطن 1443

ومع اقتراب صرف الدفعة 56 من برنامج حساب المواطن ونشر نتائج الأهلية لتلك الدفعة قام المسؤولين عن البرنامج بالإعلان عن إمكانية معرفة قيمة الدعم من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية وتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور وسوف يظهر أمامك مبلغ الدعم التقديري الذي مستحق لك، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة من البرنامج غدا الأربعاء الموافق السادس من شهر يوليو 2022، وذلك في الموعد المقرر للصرف، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق بأن موعد صرف الدعم يكون ثابت في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يتم ترحيله إلى أول يوم عمل، ولكن جاء ذلك القرار من أجل إيداع المستحقات قبل عيد الأضحى المبارك.

أمر ملكي جديد بدعم المواطنين

ومع اقتراب موعد صرف حساب المواطن صدر أمر ملكي جديد يهم جميع المواطنين في المملكة، وذلك حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدعم المواطنين بعد الآثار التي ترتبت عليهم نتيجة ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم خلال تلك الفترة،وبناءً عليه قرر تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لدعم المواطنين ويكون منها 10.4 مليار دعم نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستحقي حساب المواطن وبرنامج دعم مربي الماشية، أما باقي المبالغ تكون لدهم المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد الأساسية.

موعد إيداع حساب المواطن في حسابات المستحقين

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن صرف المستحقات الخاصة بالمستفيدين من برنامج حساب المواطن سوف يكون خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد القرار الملكي بتقديم موعد الصرف ليكون في صباح غدا الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة، وذلك لكي يتم الإيداع قبل عيد الأضحى المبارك والذي بدأنا العد التنازلي لاستقباله بالخير والبركة.