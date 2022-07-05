نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور|| وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي
يبحث الألف من المواطنين غن كيفية تسجيل جدبد في الضمان الاجتماعي المطور وهذا بعد صدور أوامر ملكية بإعادة فتح التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج حساب المواطن وياتي ذلك في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا من أجل تحسين مستوى المعيشة في وسط ارتفاع الأسعار العالمية ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ونتابع معكم عبر موقع ثقفني طريقة تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443.
تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور
تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور، وجاء ذلك القرار انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أبنائه المواطنين ، واستنادا إلى ما ولي عهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه، و تطورات الوضع الاقتصادي في العالم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا،حيث خصص الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مبلغ 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي المظور والقديم ، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الثروة الحيوانية، ونتابع معكم في السطور التالية طريقة تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
- الدخول إلى الموقع رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور.
- يقوم المواطن بالنقر على تسجيل الدخول.
- الضغط على ايقونة تسجيل مستخدم جديد.
- ادخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- إنشاء كلمة مرور ثم تأكيدها.
- سوف يرسل الموقع رمز التحقق ليقوم المواطن بإدخاله في مكانه المخصص.
- ويجب أن يقوم المواطن بالموافقة على الإقرار ثم يقوم الموطن بالضغط على تسجيل، كما يجب إتباع التعليمات التي يطلبها منه الموقع، ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
- وبعد ذلك يقوم بالضغط على الملف الموحد، ثم إدخال كافة المعلومات بطريقة صحيحة والتأكد منها، ثم الضغط على أيقونة إرسال البيانات، ثم على أيقونة تعبئة البيانات المنزلية.
- وبذلك يستكمل المواطن كافة البيانات بشكل صحيح، ثم يختار المواطن البرنامج المناسب له.
شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443
وضعت وزارة الموارد البشرية بعض من الشروط التي يجب توافرها قبل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وتاتي :
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط أنيتكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.
- يستثنى من شرط الجنسية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء سعوديين أو مطلقة أو أرملة من غير السعودي والأيتام والأرامل.
- يجب ألا يكون المتقدم مقيمًا في أي مأوى.
- ولا ينبغي أن يكون في السجن.
- ألا يتجاوز دخله الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للعائلة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.
- لن يكون لديه أصول قيمة.
- في حالة وجود أكثر من أسرة معيل ، تعتبر كل أسرة منفصلة عن الأخرى وتحصل على دخل مستقل
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