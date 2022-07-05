نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa الشروط وموعد الصرف الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث دشنت الموارد البشرية منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي وفق المعايير والشروط الجديدة المعلن عنها، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أصبح ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وبناءً على ذلك فأن تقديم الزوجة في الضمان المطور بدون إضافة الزوج يعد مخالفاً للنظام، ويمكن من خلال المقال معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي وشروط القبول ومعايير الاستحقاق، إلى جانب الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور؟

بدايةً نود التعريف بنظام الضمان الاجتماعي المطور الملعن عن نفاذه رسمياً بالمملكة العربية السعودية، حيث عرفته الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه نظام حماية اجتماعية يستهدف الأفراد المستلقين والأسر الأكثر حاجة للدعم المالي، وذلك من أجل تقديم الدعم المادي المناسب لهم ولحالتهم الاقتصادية لتمكينهم من تحسين الحالة المعيشية لهم.

إلى جانب تحقيق الاستقلال المالي والتحول من الحاجة للدعم إلى الإنتاج من خلال برامج التأهيل والتدريب وتقديم الخدمات الخاصة بالبحث عن فرص وظيفية مناسبة للمستحقين القادرين على العمل بالشراكة والتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات الحكومية ذات العلاقة، علماً بأن نظام الضمان المطور يعمل على توفير المتطلبات الأساسية للأفراد أصحاب الدخل الشهري المنخفض أو المتوسط.

ولم يعد الضمان الاجتماعي ينظر إلى حالة المتقدم الاجتماعية متزوجاً كان أو أعزباً أو مطلقاً أو أرملاً، ولا إلى عمره، ولا إلى حالته الوظيفية عاطلاً أم على رأس العمل، ولكنه ينظر فقط إلى مدى استحقاق المتقدم من الناحية المادية، فمن الممكن أن يكون موظفاً، ولكنه بحاجه إلى الدعم بعد حساب استحقاق الأسرة بواسطة حاسبة الضمان المعتمدة على مجموع إجمالي الدخل الشهري مقارنةً بالحد المانع للضمان المعتمد على عدد الأفراد.

رابط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الجديد للالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443هـ، حيث خصصت هذه البوابة الإلكترونية لاستقبال جميع الطلبات التي تتعلق بالضمان الاجتماعي فقط، كما أطلقت بوابة أخرى تختص بخدمات العمل.

وتشتمل منصة الدعم والحماية الاجتماعية على جميع الخدمات الضمانية التي توفرها الوزارة، فمن خلالها يمكن إنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي، ومتابعة حالة الأهلية والاستحقاق، الإطلاع على الدفعات المالية، وهل تم التحقق من الحساب البنكي “الآيبان” أم ما زال تحت التدقيق، بالإضافة إلى إمكانية إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الطالبة له.

علماً بأنه قد إيقاف التسجيل في الضمان واستقبال طلبات جديدة من خلال البوابة القديمة، وفي ظل زيادة عمليات البحث عن رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد للتقديم على برنامج الدعم الحكومي، فقد قمنا من خلال المقال بتوفير رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول الرسمي بالتالي:

رابط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية تاريخ صرف الضمان الاجتماعي القديم بالأول من كل شهر هجري، حيث يتم تحويل رواتب المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق بشكل مباشر إلى الحسابات البنكية للمستفيدين في تاريخ الأول من الشهر الهجري الجديد.

بينما تم ربط الضمان الاجتماعي المطور بالتاريخ الميلادي، حيث يتم صرف معاش الضمان المطور في الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال مصادفة تاريخ الصرف ليوم الجمعة، فيتم نزول المستحقات في الحسابات المؤهلة في اليوم السابق له “الخميس”، وفي حال مصادفة موعد الإيداع ليوم السبت، فيتم إيداع المستحقات في اليوم التالي له “الأحد”.

وقد صدر أمر ملكي يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما تم رفعه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما- بصرف معاش لمرة واحدة فقط خلال الساعات القليلة المقبلة.

#عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) #عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يختلف نظام الضمان الاجتماعي عن المطور في العديد من الأمور وعلى رأسهم من له الحق في التقديم، ومن يتم قبوله في البرنامج بناءً على معايير الأهلية والاستحقاق الجديدة، حيث يحق لكل مواطن سعودي مقيماً على أراضي المملكة إقامة دائمة التقديم على الضمان المطور، وقد تم استثناء فئات محددة من ضرورة توافر شرط حمل الجنسية السعودية، ويمكن معرفة الفئات المستثناة وشروط القبول في الضمان المطور الأخرى من خلال النقاط التالية: