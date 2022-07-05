رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول نهاية العام عبر موقع fany.eims.eg

التعليم الفني أصبح من أهم قطاعات التعليم والتي تلاقي إقبالا كبيرا من عدد كبير من الطلاب الذين لديهم رغبة تعلم حرفة أو مهنة جديدة، وهذا ما جعل الكثير من أولياء الأمور والطلاب يتسألون عن كيفية استخراج النتيجة الخاصة بنهاية العام وذلك في الأقسام المختلفة للتعليم المهني مثل القطاع الزراعي أو الصناعي أو التجاري، كما أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أكد أنه سيتم طرح نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية المختلفة سيتم طرحها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم المهني وذلك من خلال بوابة التعليم الفني، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أن نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنها من خلال المنصة الرئيسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، كما أعلنت الوزارة أيضا أنه تم تجميع النتائج من الكونترولات المختلفة بالجمهورية وذلك من أجل إتمام عملية اعتماد النتيجة من قبل الوزير وبعد اعتمادها سيتم رفعها بشكل مباشر على موقع الوزارة حتى يتمكن الطالب من التعرف على نتيجة الامتحانات التي أداها، ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال إدخال بعض البيانات المهمة، كما أن قبل عملية اعتماد النتيجة تم فرز ومراجعة التصحيح حتى يحصل الطلاب على حقوقهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول من خلال الآتي:

أولا: في البداية نقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط الخاص بها ونختار بوابة التعليم الفني.

ثانيا: ومنها نختار نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية ومن ثم يتم الضغط على خيار الاستعلام عن النتيجة.

ثالثا: ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال التخصص سوء زراعي أو صناعي أو تجاري.

رابعا: ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الاسم ورقم الجلوس والمحافظة واسم المدرسة في الخانات المخصصة.

خامسا: وبعد ذلك يتم الضغط على خيار الاستعلام من أجل الحصول على النتيجة.

يبدأ الطلاب البحث عن رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول وذلك بعد أن ظهرت النتيجة صباح اليوم، حيث يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عن النتيجة، حيث لن يحتاج ذلك سوى إدخال الاسم والرقم الجلوس وذلك على مستوى جميع محافظات مصر، كما يمكن للطلاب طباعة النتائج من خلال المنصة.