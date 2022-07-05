الدفاع الروسية: إصابة نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في جنوب أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها الجوية أصابت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للمرتزقة الأجانب قرب بلدة ليماني في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف الذي أشار إلى أن الطيران الروسي قتل بأسلحة عالية الدقة ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا ودمر 12 قطعة من المعدات العسكرية التابعة للواء الآلي 93 في مدينة خاركيف (شمال شرق).

وأضاف المتحدث أن الغارات الجوية الروسية أصابت موقعين للقيادة وأربعة مستودعات للذخيرة والصواريخ والمدفعية إضافة إلى قوات ومعدات أوكرانية في 18 منطقة متفرقة خلال اليوم الماضي.