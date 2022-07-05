الأمطار تقتل 6 أشخاص فى باكستان

جدة - نرمين السيد - لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال مصرعهم عندما انهارت أسطح منازلهم، نتيجة هطول أمطار غزيرة فى جنوب غرب باكستان وأجزاء أخرى من البلاد، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة إدارة الكوارث الإقليمية اليوم الثلاثاء.





وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن هناك مخاوف من أن يكون عدد القتلى أعلى حيث فقد العديد من الأشخاص بعد أن ضربت الفيضانات المفاجئة المناطق النائية فى جنوب غرب إقليم "بلوشستان" الليلة الماضية. بدورها، قالت السلطات إن موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة التى بدأت أمس الإثنين، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء قد تسببت فى إلحاق أضرار أيضا بعشرات المنازل فى "بلوشستان". يذكر أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية تتسبب فى إحداث فوضى فى باكستان كل عام كما أنها تسفر عن مصرع عشرات الأشخاص.

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