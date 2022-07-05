ألمانيا تسمح بدخول العمالة الأجنبية لحل أزمة المطارات

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اتخذ وزراء الداخلية والنقل العمل هذا القرار كحل مؤقت من أجل حل الوضع المتأزم، بعدما تسببت تداعيات جائحة كورونا فى أضرار جسيمة للعديد من الصناعات، بما فى ذلك السفر الجوى.

وكان نقص الموظفين من بين المشاكل الرئيسية لمشغلى المطارات فى جميع الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، بعدما زاد الطلب على السفر بشكل كبير بعد فترة وجيزة من انتهاء القيود التى فرضتها الحكومات فى الدول الأوروبية من أجل احتواء الفيروس.

ولا يزال المسافرون يواجهون العديد من المضايقات فى المطارات الأوروبية، خصوصا حالة الفوضى بسبب الطوابير الطويلة فى بعض المطارات، إضافة إلى نقص الموظفين.