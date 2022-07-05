عاجل- المركزى الأسترالى يرفع سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالى

جدة - نرمين السيد - ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن محافظ البنك المركزى، فيليب لوى، قوله إن البنك المركزى سيواصل رفع أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة لكبح معدل التضخم. وأضاف قائلا " إن زيادة أسعار الفائدة اليوم هى خطوة أخرى لسحب الدعم النقدى الاستثنائى الذى تم ضخه للمساعدة فى تأمين الاقتصاد الأسترالى ضد أسوأ الآثار المحتملة لوباء فيروس كورونا المستجد، ومن المرجح أن يتخذ المجلس مزيدا من الخطوات فى عملية تطبيع الأوضاع النقدية فى أستراليا خلال الأشهر المقبلة".

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