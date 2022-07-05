قوات الاحتلال تعتدى بالضرب على عامل فلسطينى حتى الموت عند الجدار الفاصل

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر فلسطينية، استشهاد عامل فلسطينى اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابات بالغة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية عليه بالضرب، وذلك خلال محاولته الانتقال من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل.





وفى بيان لها، قالت وزارة العمل فى غزة، إن عاملاً، 32 عامًا، من سكان القطاع "تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح" أثناء توجهه للعمل عند فتحة الجدار الفاصل فى طولكرم، ما أدى إلى وفاته، ناعية العامل "شهيد لقمة العيش"، ومنددة بالاعتداء الذى أدى إلى وفاته من قبل القوات الإسرائيلية. ويأتى الحادث بعد استشهاد عامل من سكان قطاع غزة فى 8 مايو الماضى، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى أثناء توجهه لعمله قرب حاجز جبارة عند طولكرم. وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تلاحق منذ أشهر العمال الفلسطينيين على امتداد جدار الفصل فى قرى وبلدات الضفة الغربية، وتمنع الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

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