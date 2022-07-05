العالم اليوم - رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:21 مساءً - عرض نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، طائرته الخاصة من طراز "غلف ستريم جي 200" للبيع.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن سبب عرض رونالدو طائرته التي اشتراها سنة 2015، يعود لكونها قد أصبحت صغيرة بالنسبة له وعائلته.

ووفق الصحيفة، فإن رونالدو يبحث عن طائرة خاصة بمساحة أكبر رغم أن "غلف ستريم جي 200" تتسع لقرابة 10 أشخاص.

ولم تذكر "ذا صن" السعر الذي طلبه رونالدو مقابل طائرته، ولكنها أشارت إلى أن "صاروخ ماديرا" كان يؤجرها بسعر يتراوح بين 5 آلاف و8500 إسترليني في الساعة، علما أن سرعتها القصوى تبلغ 650 ميلا في الساعة.

وتتميز الطائرة التي صنع 250 نسخة منها فقط قبل توقف إنتاجها في 2011، بأنها تمكّن الركاب من إجراء اتصالاتهم، وتحتوي نظاما ترفيهيا حديثا، وفرنا كهربائيا وثلاجة.

وأثار النجم البرتغالي التكهنات بشأن استمراره مع فريقه مانشستر يونايتد بعد أن تغيب عن تدريبات الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء تغيبه عن تدريبات "الشياطين الحمر" بعد أيام قليلة على تقارير أفادت بأن رونالدو أبلغ إدارة أولد ترافورد برغبته في الرحيل هذا الصيف.