العالم اليوم - فرنسا تعيد عشرات الأطفال و16 والدة من مخيمات في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:21 مساءً - قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، إن فرنسا أعادت 35 طفلاً فرنسيا و16 أماً من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرقي سوريا إلى أراضيها".

وتشمل العملية إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها، مشيرة إلى أن الوالدات سلمن إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.

من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي إن306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ 2011، أي حوالي 1.5بالمئة من سكانها قبل الحرب.