استعلم عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول من موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

هناك الآلاف المتابعين لنتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الآن في العراق ولكنها لم تظهر إلى الآن، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتيجة عبر بوابة التربية العراقية خلال الساعات القادمة ولا شك أن ذلك سيعمل على طمأنة أولياء الأمور لدرجة كبيرة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية في العراق عملت على توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني لجميع نتائج الطلاب على مستوى محافظات العراق مثل كربلاء وبغداد والسلمانية والقادسية وديالي وميسان ودهوك وكركوك والسماوة والعمارة واليدوانية والبصرة والرمادي والحلة وذي قار وغيرهم الكثير من المحافظات والمدن الأخرى.

استعلم عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

هناك بعض الخطوات يمكن القيام بها من أجل الاستعلام عن نتيجة شهادة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق، وهي:

الخطوة الأولى: عليك الدخول على المنصة الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية.

الخطوة الثانية: بعد ذلك قم بالدخول على حساب ولي المر من خلال إدخال بياناته للمنصة وأدخل على تسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة: سيتم ظهر الكثير من الخيارات والخدمات أمامك قم بالدخول على خيار “نتائج الثالث المتوسط”.

الخطوة الرابعة: سيتم طلب منك في تلك الخطوة مجموعة من البيانات تخص الطالب وهي اسمه ورقمه الامتحاني والمحافظة التابع لها.

الخطوة الخامسة: وبعد الانتهاء من الكتابة بدقة قم بالضغط على كلمة “استعلام” وستظهر نتيجة الطالب.

خدمات منصة التربية العراقية

هناك عدد كبير من الخدمات يتم تقديمها للطلبة والطالبات في العراق من قبل منصة التربية العراقية، وتتمثل تلك الخدمات في ما يلي:

خدمة نتائج الامتحانات في جميع المراحل التعليمية.

تسجيل التقديم لرياض الأطفال.

تنزيل نماذج امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.

إمكانية طباعة الشهادات الإلكترونية لجميع الطلاب.

إمكانية إنشاء حساب لولي الأمر للتعرف على المستوى التعليمي للطالب.

توفير مكتبات رقمية لتثقيف الطلاب ومدهم بالمناهج التعليمية.

التغلب على مشاكل الدروس الخصوصية من خلال توافر التواصل ما بين المعلم والطالب.

مساعدة المعلمين على التواصل مع الطلاب وتقديم شروحات تعليمية متكاملة.

عمل اختبارات وامتحانات شهرية ونصف سنوية للطلاب لجميع المراحل الدراسية.

القيام بإنشاء فصول افتراضية بين الطلاب والمعلمين على هيئة مجموعات.

عمل مسابقات بين الطلاب ومناظرات بين المعلمين والطلاب لتحسين المستوى التعليمي.

من الجدير بالذكر أن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق لم يتم الإعلان عن ظهورها حتى الآن ولكن من المنتظر ظهورها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، فلا داعي للبحث عنها عبر محركات البحث، حيث إن لا وجود للنتيجة عبر كل تلك المواقع التي تدعي ظهر النتيجة لديها.