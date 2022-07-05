نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني بالرقم الامتحاني لكل طالب عبر epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر طلاب الثالث المتوسط الآن ظهور نتيجة تلك المرحلة، حيث أشارت وزارة التربية العراقية أن نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق سيتم ظهورها قبل حلول عيد الأضحى، مما يمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج باستخدام الاسم والرقم الامتحاني، ومن الجدير بالذكر أن نتائج الطلاب تظهر على الموقع في ملف PDF مما يمكنك من تحميلها على الجهاز بسهولة دون الحاجة للبحث عنها عبر المواقع الإلكترونية الأخرى الغير رسمية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات قليلة من الآن.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

لا داعي من البحث عبر المنصات والمواقع الإلكترونية التي تزعم ظهور نتيجة الثالث المتوسط 2022 في العراق، حيث أن لا أساس لكل تلك الأخبار من الصحة فالنتيجة لم تظهر عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية حتى الآن، وإذا أردتم الاستعلام عن النتيجة يمكنكم زيارة المنصة الرسمية والاستعلام باستخدام حساب ولي الأمر واستدام اسم الطالب ورقمه الامتحاني فقط.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة نجاح الطلاب التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية قد تجاوزت نسبة الـ 70 % من إجمال الطلاب، مما يبشر الكثير من أولياء الأمور بنجاح أبنائهم، كما أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج في طور الاعتماد الآن ومن المنتظر رفعها بشكل رسمي عبر المنصة لكي يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط في العراق

الحصول على نتيجة شهادة الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق تتطلب منك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بزيارة المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية من خلال البحث عنه عبر الإنترنت.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الحساب من خلال كتابة البيانات للعضوية الخاصة بولي الأمر.

الخطوة الثالثة: ثم قم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة وهي (اسم الطالب – رقم الطالب الامتحاني).

الخطوة الرابعة: وفي تلك الخطوة قم بالضغط على أيقونة “استعلام” وستظهر نتيجة الطالب أو الطالبة مباشرة على الصفحة.

هناك الكثير من الطلاب يشعرون بالتوتر والخوف نتيجة عجم ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق حتى الآن، ولكن أعلنت وزارة التربية العراقية أن لا يوجد تأخير للنتيجة حيث أن عملية التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل طبيعي وفي الموعد المحدد سيتم فعليا رفع درجات الطلاب ونتائج شهاداتهم ليتمكن كل من ولي الأمر والطلاب.