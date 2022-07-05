التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور hrsd.gov.sa وشروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

الضمان الاجتماعي المطور، جاء ذلك انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأبنائه المواطنين ، من أجل حماية الأسر المستحقة من تداعيات آثار ارتفاع الأسعار العالمية، وبناء على ما قدمه ولي عهد محمد بن سلمان، من التطورات الاقتصادية برئاسة سموه إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، ونتابع معكم في السطور التالية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور وجاء ذلك القرار انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر التي تحتاج إلى المساعدة والتي تعاني من ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته؛ لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وحماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة، وصدر أمر ملكي بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول إلى الموقع رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور.

يقوم المواطن بالنقر على تسجيل الدخول.

الضغط على ايقونة تسجيل مستخدم جديد.

ادخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

إنشاء كلمة مرور ثم تأكيدها.

سوف يرسل الموقع رمز التحقق ليقوم المواطن بإدخاله في مكانه المخصص.

ويجب أن يقوم المواطن بالموافقة على الإقرار ثم يقوم الموطن بالضغط على تسجيل، كما يجب إتباع التعليمات التي يطلبها منه الموقع، ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على الملف الموحد، ثم إدخال كافة المعلومات بطريقة صحيحة والتأكد منها، ثم الضغط على أيقونة إرسال البيانات، ثم على أيقونة تعبئة البيانات المنزلية.

وبذلك يستكمل المواطن كافة البيانات بشكل صحيح، ثم يختار المواطن البرنامج المناسب له.

موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم والمطور

وجاء متحدث الموارد البشرية بان سيتم ايداع معاشات الضمان الاجتماعي القديم والمطور في حسابات المستفيدين خلال ساعات .

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن الحصول على رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي شهر ذي الحجة 1443 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية في السعودية.

قم بكتابة الرقم المدني الخاص بالمواطن المتقدم على الضمان.

قم بكتابة رقم الطلب في الايقونة المخصصة له.

كتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامة في الصورة.

الضغط على ايقونة عرض.

وأخيرا تظهر نتائج الاستحقاق على الفور أمام المواطن المستعلم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وتاتي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أنيتكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

يستثنى من شرط الجنسية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء سعوديين أو مطلقة أو أرملة من غير السعودي والأيتام والأرامل.

يجب ألا يكون المتقدم مقيمًا في أي مأوى.

ولا ينبغي أن يكون في السجن.

ألا يتجاوز دخله الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للعائلة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

لن يكون لديه أصول قيمة.

في حالة وجود أكثر من أسرة معيل ، تعتبر كل أسرة منفصلة عن الأخرى وتحصل على دخل مستقل.

طريقة اضافة الزوج في الضمان الاجتماعي المطور