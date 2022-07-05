نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول حسب الرقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 الفصل الدراسي الثاني في العراق لم يتم ظهروها حتى الآن، ولكن لا داعي للقلق من تأخر النتيجة حيث يتم اعتمد النتائج الآن عبر الموقع الرسمي وسيتمكن حينها الطلاب من القيان بالاستعلام الإلكتروني عن النتائج بالاسم والرقم الامتحاني لهم فقط، ومن الجدير بالذكر أن نتائج الطلاب الأوائل لم تظهر حتى الآن، حيث سيتم ظهورها أولا ومن بعد ذلك ستبدأ نتائج طلاب في الظهور عبر المنصة ويمكن حينها القيام بخطوات الاستعلام دون الحاجة للبحث كثيرا عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

آلية استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الفصل الدراسي الثاني

تختلف طرق الاستعلام عن نتائج الشهادات التعليمية من دولة لدولة على حسب النظام المطبق بها، حيث هناك بعض الدول تعمل على ظهور نتائجها بالمدارس والجامعات على هيئة شهادات ورقية مطبوعة، ولكن في ظل ما نمر به من أزمة لتفشي فيروس كورونا تم الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتي تنص على عدم التجمهر وتزايد الأعداد في بعض الأماكن التي من أهمها الإدارات التعليمية والمؤسسات وغيرهم.

ولذلك تم توفير في العراق رابط مباشر يمكن من خلاله الدخول إلى منصة التربية العراقية والاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2021 الفصل الدراسي الثاني بالاسم والرقم الامتحاني دون أن يحتاج الطالب لزيارة أي مؤسسة تعليمية أو أحد المدارس، مما يضمن سلامة التلاميذ وآبائهم أيضا، وذلك ما سنحرص على توضيحه وهي آلية الاستعلام عن نتائج الامتحانات للصف الثالث.

طريقة الاستعلام عن شهادة الثالث المتوسط 2022 دور أول

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق من لجميع المحافظات خلال القيام بالآتي:

أولا: قم بزيارة البوابة الرسمية لمنصة التعليم الإلكتروني في العراق “موقع وزارة التربية العراقية”.

ثانيا: ومن بعدها سجل دخول لمنصة التربية من خلال إدخال بيانات حسابك أو عصويتك صحيحة (حساب ولي الأمر).

ثالثا: ثم بعد ذلك قم بكتابة بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجة في المربع المخصص لذلك، والبيانات المطلوبة هي (رقم الطالب الامتحاني – اسم محافظة الطالب أو مدينة – اسم الطالب رباعي).

رابعا: وبعد الانتهاء من كتابة تلك المعلومات التي تتعلق بالطالب قم بالضغط على “استعلام”.

نتائج الطلاب الامتحانية للصف الثالث المتوسط هي مطلب كل طالب لتلك المرحلة التعليمية، حيث يرغب أولياء الأمور في الاطمئنان على مستوى أبنائهم الدراسي من خلال معرفة نتائجهم، ولذلك من المنتظر أن يتم الإعلان اليوم عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 دور أول عبر منصة وزارة التربية العراقية باسم الطالب ورقمه الامتحاني فقط.