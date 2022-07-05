نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.. خطوات إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي في المقال التالي
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 نقدمه إليكم للتسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية؛ من أجل التقديم على دعم مستفيد الضمان وذلك بعد التطوير الكامل الذي تم إجراؤه خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الإعلان رسميا عن تفعيل موقع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويمكن الآن لكل الأشخاص المستحقين والمتوفر لديهم شروط الضمان الاجتماعي التقديم من خلال اتباع الخطوات التي سنوفرها إليكم في السطور التالية، وأيضا كيفية إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443
حيث صدرها بالأمس أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تخصيص 20 مليار ريال من اجل مواجهات كافة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وتم تخصيص 10 مليار ريال منهم لكل من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وأيضا لبرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، لذلك في ما يلي سنوفر إليكم خطوات ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:
- أولا يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنه إلى منصة الدعم والحمايه الاجتماعية.
- ثم يتم استخدام خانه مستخدم جديد وبعد ذلك يتم إدخال كافه البيانات الشخصية التي يتم طلبها منك مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وأيضا إدخال رقم الهاتف الجوال.
- ثم إدخال كلمة المرور وإعادة تأكيدها.
- بعد ذلك عليك كتابة رقم التحقق بشكل صحيح، ثم الضغط والموافقة على خانة الإقرار والتعهد.
- قم بتسجيل الدخول، واتباع ما يُملى عليك بعد الدخول على الموقع.
- بعد ذلك يتم الدخول على البوابة الرئيسية للموقع، ومنه قم باختيار خانة الملف الموحد.
- ثم عليك إدخال كل المعلومات التي تُطلب منك، مع مراعاة التأكد من صحتها.
- اختر كلمة تقديم البيانات، ومنها التوجه لتعبئة بيانات المنازل، ثم عليك إدخال كافة البيانات والعودة مرة أخرى إلى واجهة الموقع.
- ثم اختيار قائمة البرامج واختيار البرنامج المناسب للتقديم.
إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي
- عليك الدخول إلى منصة الدعم والحماية، وعمل تسجيل دخول.
- ثم اختيار خانة الخدمات الإلكترونية ومنها على إدارة التابعين.
- اختر خانة التقديم الآن وقم بالموافقة على الشروط والأحكام.
- سوف تنتقل إلى صفحة جديدة اختر منها لإضافة تابع جديد، ثم أدخل بيانات إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي.
- عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة، وإرسال الطلب، وسوف تتلقى رسالة على رقم الجوال المسجل به تُثبت نجاح التسجيل، وبهذا يكون تم إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي.
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