اليوم.. أعضاء الناتو يوقعون بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف

جدة - نرمين السيد - يوقع أعضاء حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الثلاثاء، بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، وذلك خلال حفل يقام فى مقر الحلف فى بروكسل، حيث تشارك وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، ونظيرتها الفنلندية بيكا هافيستو، فى تلك المراسم، إلى جانب ممثلين عن الأعضاء الحاليين بالحلف العسكرى، والبالغ عددهم 30 عضوا.





وحسبما ذكرت تقارير غربية، تسمح البروتوكولات للأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، بدعوة السويد وفنلندا رسميًا للانضمام إلى الحلف، لكن عملية التصديق على ذلك الانضمام تتطلب انتظارًا من كلا البلدين. وينبغى على أعضاء الحلف تمرير برتوكولات الدعوة من خلال البرلمانات الوطنية لبلادهم، فى عملية تستغرق من 6 إلى 8 أشهر أخرى قبل أن تتمكن السويد وفنلندا من الانضمام. وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى فى 18 مايو الماضى، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير الماضى.

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