أوكرانيا: روسيا لم تحقق هدفها العسكرى من عمليتها

وأضاف ساك - فى تصريح خاص أدلى به لقناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء -"أن الجيش الأوكرانى أحرز نجاحا فى بعض المناطق من الأراضى المحتلة فى جنوب البلاد على سبيل المثال فى منطقة خيرسون، كما تمكننا من تحرير جزيرة الثعبان فى البحر الأسود، إضافة إلى إحراز نجاح فى المناطق الواقعة حول مدينة خاركيف".
وأكد الحاجة إلى الحصول على المزيد من الأسلحة الثقيلة فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن الجيش الأوكرانى قادر على وقف هذه الحرب من الوصول إلى أوروبا فى حال الحصول على الأسلحة الثقيلة التى تم طلبها، إضافة إلى المساعدات العسكرية الأخرى.
وقال ساك، إنه "كلما أسرعنا فى الحصول على هذه الأسلحة، انتهى هذا الكابوس بالنسبة للعالم أجمع، كما يمكن لجميع الأشخاص العيش بسلام مرة أخرى"، مؤكدا أن الجيش الأوكرانى يقدر حياة الإنسان بشكل كبير، ولهذا لم يقم باستهداف المناطق المدنية بل الأهداف العسكرية فقط.
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