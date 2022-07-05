جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المنغولى، باتمونكين باتسيتسيج، فى العاصمة المنغولية أولان باتور، اليوم الثلاثاء، أشار لافروف إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.
وحسبما جاء فى المؤتمر الذى نقله التلفزيون الروسى، قال وزير الخارجية الروسى: "نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلى نظام كييف فى أوكرانيا، متاحة للرأى العام العالمى على أوسع نطاق".
وأضاف لافروف: "للأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التى تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث فى أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: الغرب يحاول عرقلة التغطية الإعلامية المحايدة للأحداث فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.