لافروف: الغرب يحاول عرقلة التغطية الإعلامية المحايدة للأحداث فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المنغولى، باتمونكين باتسيتسيج، فى العاصمة المنغولية أولان باتور، اليوم الثلاثاء، أشار لافروف إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

وحسبما جاء فى المؤتمر الذى نقله التلفزيون الروسى، قال وزير الخارجية الروسى: "نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلى نظام كييف فى أوكرانيا، متاحة للرأى العام العالمى على أوسع نطاق".

وأضاف لافروف: "للأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التى تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث فى أوكرانيا".