موقع بوابة التعليم الفني natega fany للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور أول برقم الجلوس

أصبح التعليم الفني من أكثر قطاعات التعليم التي تلاقي إقبالا من الكلاب الذين يرغبون في تعلم حرف أو مهن معينة لذا فإننا نجد أن عدد كبير من الأشخاص مهتمون بنتائج التعليم الفني ويتسألون كثيرا عن الكيفية التي من خلالها يستطيعون الحصول على نتائج الامتحانات التي كانوا قد امتحنوها وذلك في أقسام التعليم الفني بمختلف أنواعها، وكان وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد أكد أنه سيتم هذا العام الإفصاح عن نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنه نتائجهم من خلال المنصة الخاصة بالتعليم الفني وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

موقع بوابة التعليم الفني natega fany

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أن نتائج الدبلومات الفنية تم تجميعها من مختلف الكونترولات في الجمهورية وذلك من أجل عرضها علي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل اعتمادها بشكل رسمي، أما فيما يخص استعلام الطلاب في الدبلومات الفنية المختلفة فيستطيع الطلاب من تأدية هذا الأمر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك في حالة ما إذا تم اعتماد النتيجة من قبل الوزير فعلي الفور سيتم رفع نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية المختلفة على الموقع حتى يتمكن كل طالب من الاستعلام عن نتيجته، قبل عملية اعتماد النتيجة تتم حاليا عملية فرز ومراجعة عمليات التصحيح حتى يأخذ كل طالب حقه كاملاً ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجته من خلال الاسم ورقم الجلوس.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية