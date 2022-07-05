تمويل شخصي وسريع بشروط ميسرة من بنك الراجحي .. تعرف على شروط استلام التمويل وخطوات التقديم

في الآونة الأخيرة قامت إدارة بنك الراجحي بالإعلان عن إصدارها لتمويل خاص بشروط ميسرة لكافة عملائه المميزين، ونظراً للأخبار المتداولة حول مزايا وخصائص ذلك التمويل، قام العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية بإظهار رغبتهم في معرفة كافة المعلومات الخاصة بذلك الدعم، وهل يقتصر التقديم على عملاء البنك فقط أم لا، ونظراً لذلك قام البنك بالرد على كافة تلك التساؤلات، وذلك ما سنعمل على توضيحه من إجابات حول تمويل شخصي وسريع بشروط ميسرة من بنك الراجحي من خلال موقعنا.

تمويل شخصي وسريع بشروط ميسرة من بنك الراجحي

لكي يقوم بنك الراجحي بالموافقة على إعطاء ذلك التمويل إلى المتقدمين يجب أن يقوموا باستيفاء عدة شروط، كان من ضمنها النقاط الآتية:

ضرورة ألا يكون المتقدم بالطلب ذو جنسية أخرى غير الجنسية السعودية.

يشترط ألا يكون راتب المتقدم بالطلب أكثر من خمسة آلاف ريال سعودي، وهو الحد الأدنى للرواتب.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من ضمن أصحاب القطاع المدني أو القطاع شبه الحكومي أو الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدم بالطلب على ذلك التمويل عن خمسة وعشرون عاماً، بل يجب أن يتراوح بين 25 و 60 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم بالطلب عميل من عملاء بنك الراجحي، وذلك من خلال امتلاكه لحساب جاري.

إذا كان المتقدم تابع للقطاع الخاص فيجب ألا تقل مدة تابعيته عن 180 يوماً.

ضرورة ألا تزيد قيمة التمويل عن خمسون ألف ريال سعودي، حيث تعد تلك القيمة هي الحد الأقصى للتمويل، وتكلفة التمويل المبدئية تصل إلى 44.4 في المئة.

عدم ضرورة وجود كفيل للحصول على التمويل، لكن من الضروري أن يمتلك المتقدم سجل ائتماني.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لذلك التمويل ثلاثة أشهر، أما الحد الأقصى فيصل إلى 24 شهراً.

خطوات التقديم للحصول على تمويل ميسر من بنك الراجحي

قامت إدارة بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن كافة الخطوات التي يجب أن يتبعها الراغبين في الحصول على ذلك التمويل، وهي على النحو التالي: