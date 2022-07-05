نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل هنا” اعادة فتح حساب المواطن 2022 و 8 مليار ريال توزع على المستفيدين ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوجئنا جميعا بقرار اعادة فتح حساب المواطن والذي تم اتخاذه منذ ساعات قليلة، حيث صدرت أوامر ملكية جديدة من سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتاريخ يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022 ميلادية، والموافق هجريا اليوم الخامس من ذي الحجة 1443، والذي تم اتخاذ فيه العديد من القرارات في صالح المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ماديا، حيث تم تخصيص مليارات الريالات لدعم الموااطنين، وتم إعادة فتح التسجيل في البرنامج الخاص بحساب المواطن.

تعديلات برنامج حساب المواطن

وقد تم اتخاذ العديد من القرارات تمس ضوابط حساب المواطن، حيث تم إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطنة وهذا ساعة إعلان القرار، وهذا وفق الضوابط الأساسية التي لم تتغير بشكل كبير، حيث أنه قد تم تخصيص مبلغ دعم إضافي بمبلغ 8 مليار ريال لحساب المواطن، وهذا لدعم المستفيدين الجدد والحاليين في البرنامج.

وقد جاءت هذه القرارات بشكل أساسي لدعم المواطنين، وخاصة بعد الشكاوى الكثيرة والجدل بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بخصوص ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، والتي تسببت بها الأزمة العالمية الحالية، والتي لم تسبب ارتفاعا في الأسعار في المملكة فقط، بل في العالم أجمع.

وتم تخصيص 2 مليار ريال سعودي كدعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي (مكرمة ملكية لعيد الأضحى)، فتابعوا معنا أعزائنا لنهاية المقال.

الدعم الاضافي حساب المواطن

ومن أهم التعديلات التي جاءت، والتي أعلن عنها الحساب الرسمي على تويتر citizen account، جاءت كالآتي:

حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

إعادة فتح التسجيل.

دعم مالي إضافي بمبلغ 8 مليار ريال.

ولم يتم التوضيح حتى الآن من الإدارة هل ال8 مليار سيتم منها زيادة دخل المواطنين المستفيدين الحاليين من الحساب أم لا، ولكن بكل تأكيد سيتم شمول أشخاص آخرين لم يستطيعوا التسجيل في الدورة الماضية، ونتوقع أن يتم أيضا زيادة المبلغ المودع من الحكومة للمواطنين، وهذا ما سيظهر في إيداع الدفعة 56، موعد تلك الدفعة هي الغد يوم الأربعاء.

شروط حساب المواطن الجديدة

وأما بالنسبة للشروط، فلم يتم الإعلان عن شروط جديدة تذكر، ولكن هي هي نفسها الشروط المعلنة الخاصة بالتسجيل الماضي، وقد تابعناها معكم بالتفصيل في مقال تفاصيل تهمك في حساب المواطن، وباختصار هي كالآتي:

أن تكون مواطن سعودي الجنسية، او تحمل بطاقة التنقل.

في حالة الأعزب، يجب أن يكون عمره فوق ال18 سنة، واستقلالية السكن.

أما في حالة صاحب الأسرة، فلا يقل عمره عن 24 عاما.

رابط التقديم في حساب المواطن

وقد بدأ التسجيل في حساب المواطن وهذا بعد التوجيه الملكي، حيث أكد على فتح التسجيل الحساب الرسمي المسؤول عن إدارة حساب المواطن، ويمكن للمواطن التسجيل عبر تطبيق حساب المواطن عبر الجوال أو عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى الرابط الرسمي للموقع ca.gov.sa.

ثم تقوم بإنشاء حسابا جديدا برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال بالطبع.

بعد أن تقوم بتفعيل الحساب، قم بتغيير كلمة المرور.

ثم بعدها تعبئ بيانات الاستمارة الخاصة بك، وتأكد من أن البيانات صحيحة، حيث سيتم مطابقتها مع البيانات في الأنظمة الحكومية الأخرى.

وتم فتح باب تسجيل للمستفيدين بدءا من الأمس، وننوه أن يقوم الراغبين بعمل التسجيل في أسرع وقت.

حيث لا يوجد موعد محدد لإغلاق التسجيل، وقد يتم اتخاذ قرار غلق التسجيل بشكل مفاجئ.

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