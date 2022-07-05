نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول نهاية العام في جميع الأقسام تجاري وزراعي وصناعي

هناك عدد كبير من الطلاب الذين يدرسون في قطاعات التعليم الفني بمختلف أنواعها سوء في قسم الزراعة أو الصناعة أو التجارة وهؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم يبدون الكثير من التساؤلات بخصوص نتائجهم في الأقسام المختلفة، وكان طارق شوقي قد أكد على أن نتائج الدبلومات الفنية لهذا العام سيتم الإفصاح عنها من خلال موقع التعليم الفني وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في مراحل وأقسام التعليم الفني بالخطوات بالاسم ورقم الجلوس فقط.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول

إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أعلنت أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية قد تم تجميعها من مختلف الكونترولات وهي الآن في مرحلة الاعتماد من قبل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية المختلفة أن يقوموا بالاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

لقد تم الانتهاي حاليا من عمليات الفرز والمراجعة لامتحانات الطلاب بعد عملية اعتماد النتيجة حتى يتم التأكد من أن عملية تصحيح الأوراق تمت بشكل سليم ولكي يحصل كل الطلاب على حقوقهم وهذا فيما يخص الأقسام الفنية بمختلف أنواعها، ويذكر أن عدد اللجان الخاصة بالإدارة واللجان الخاصة بالمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية قد وصل إلى عدد 23 لجنة من لجان الإدارة وذلك بالإضافة إلى لجان النظام والمراقبة والتي بلغ عددهم 25 أما فيما يخص اللجان الخاصة بالامتحانات على مستوى محافظات الجمهورية فقد بلغ عددهم 3080 لجنة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في مراحل التعليم الفني