السويد تتعهد بفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت أندرسن -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، خلال زيارتها إلى كييف، حسبما أفادت قناة " فرانس 24 "- "لا ينبغى أن نسمح لروسيا بأن تجنى مكاسب من انتهاكها القانون الدولى ومبادئ أساسية أخرى"، موضحة أن أفضل طريقة لكسب هذه الحرب هى زيادة الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا من خلال مزيد من العقوبات".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأول الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل متعمد أراضى مقاطعتى كورسك وبلجورود بصواريخ "توتشكا -أو" وباستخدام الطائرات المسيرة من طراز "ريس"، مشيرة إلى أن القصف استهدف الأحياء السكنية التى لا توجد فيها أى منشآت عسكرية.