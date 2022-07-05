العالم اليوم - أميركا تعرض مكافآت مقابل معلومات عن أنشطة غير مشروعة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 10:18 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، يوم الثلاثاء، تقديم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ستطلق لأول مرة برنامجا لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعا بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع"، وفقما نقلت "رويترز".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، أن البحرية يمكنها تقديم مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار في إطار برنامج مكافآت الذي تقدمه وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" منذ عام 2002.

وأوضح المتحدث أنه يتم إنشاء خط معلومات بلغات متعددة مثل العربية والفارسية والإنجليزية بالإضافة إلى موقع على شبكة الإنترنت، خاص بتلقي مثل هذه المعلومات.