رقم الضمان الصحي استعلام عن تأمين مقيم في المملكة للمقيمين جزئيا في موسم الحج والعمرة، حيث قام مجلس الضمان الصحي التعاوني بوضع أسس والية لتسجيل ضمان للمقبلين في زيارة أو إقامة مؤقتة إلى المملكة ضمن الإجراءات الخاصة بزيارة المملكة، وذلك حرصا على صحة الزائر الذي ينتقل من الدولة المقيم فيها إلى مكان مختلفة وجو مختلف بما يعرض المسافرين إلى المرض ويكون لزاما عليهم، ضمن إجراءات التأشيرة، التسجيل بالضمان التعاوني لحل المشكلات المرضية المفاجأة.

[رقم الضمان الصحي استعلام] eservices.chi.gov.sa الاستعلام عن تأمين زائر للمملكة برقم الجواز

تسعى المملكة العربية السعودية بالاتفاق بين مؤسساتها للتنسيق لتقديم الخدمات الأفضل للزائرين والمقيمين، حيث يكون للزائر بعض الامراض المزمنة التي قد تعرضه للخطر بالانتقال إلى جو المملكة المترب والحار، كما تكون التكدسات البشرية في أثناء أداء المناسك من العوامل الهامة لتهييج الأمراض المزمنة أو تؤدي إلى ضيق تنفس أو خلل مفاجئ في الدورة الدموية، وتحرص وزارة الصحة بالمملكة بالاتفاق مع وزارة الخارجية أن يكون للزائر ضمان صحي للتأكيد على الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذلك للانتهاء من موسك الج بسلام، كما تؤكد وزارة الحج والعمرة استكمال كافة الاستعدادات ليتم الانتهاء من موسم الحج التالي وقد أدى كل مناسكه دون مشكلات.

الاستعلام عن تأمين زائر

تقوم المؤسسات الصحية ومندوبي وزارة الصحة في أماكن تقديم الخدمات في الحرم المكي وأماكن أداء شعائر الحج بتقديم الخدمة الصحية للزائرين، ويكون من اساسيات الحج والحصول على تأشيرة للحج أن يحصل المتقدم لزيارة المملكة على تامين صحي وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ويكون لكل متقدم سجل طبي وكشف قبل المجيئ ويتم التسجيل في الحج وتسجيل الأمراض الموجودة، ويقوم الطبيب أو المسعف بالاطلاع على السجل الطبي كما يقوم بالاطلاع على التأمين الصحي للزائر.

خطوات الاستعلام عن تأمين زائر بالمملكة