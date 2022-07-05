السعودية.. تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

جدة - نرمين السيد - وصدر الأمر بناء على ما رفعه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية فى العالم وسبل حماية الأسر المستحقة فى المملكة من التأثر بتداعياتها.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المبالغ المعلنة فى الأمر الملكى سيخصص منها 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدى الضمان الاجتماعى، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربى الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
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