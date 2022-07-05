إصابة 10 من قوات الأمن فى هجوم انتحارى بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون، إن القافلة كانت متوجهة من ميرالى إلى ميرامشاه، عندما فجر انتحارى يقود دراجة نارية نفسه بالقرب من إحدى المركبات الأمر الذى أسفر عن إصابة 10 من أفراد الأمن.
ويعد هذا هو الهجوم الانتحارى الثانى على القوات الأمنية خلال آخر شهر، إذ هاجم انتحارى قافلة لقوات الأمن فى منطقة رزمك بشمال وزيرستان فى 30 مايو، ما أدى إلى إصابة جنديين وطفلين.
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