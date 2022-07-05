قيس سعيد يدعو التونسيين إلى دعم الدستور الجديد من أجل شباب تونس

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نشرته الرئاسة التونسية، صباح اليوم الثلاثاء، قال سعيد إن "الغاية من إنشاء مجلس وطنى للجهات والأقاليم هى المشاركة فى صنع القرار"، مؤكدًا أن المهمة الأولى للدولة هى تحقيق الإندماج، ومبينًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بمشاركة الجميع على قدم المساواة فى وضع التشريعات.

وقال الرئيس التونسى: "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثانى، هذا فضلاً عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعديا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا أو لذلك".

وشدد قيس سعيد، على أن التاريخ لن يعود أبدًا إلى الوراء، موضحًا أن مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح.