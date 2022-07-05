جدة - نرمين السيد - وأضافت الحكومة البيلاروسية ـ أن القرار يضم قائمة تشمل 190 شركة بيلاروسية يملك أسهمها أشخاص من دول أجنبية تقوم بأعمال غير ودية تجاه شخصيات ومؤسسات بيلاروسية، موضحة أنه سيتم تجميد هذه الأسهم فى حسابات لأصحابها بناء على أمر من وزارة المالية بشأن فرض قيود على استخدام الأوراق المالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلاروسيا تجمد أصولا أجنبية فى 190 شركة محلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.