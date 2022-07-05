كورونا فى نيوزيلندا.. كوفيد يضرب بقسوة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل تسعة آلاف و816 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و374 ألفا و535 حالة.





وذكر راديو "نيوزيلندا" أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد بلغ 1534 حالة. وأوضح أن عدد الحالات النشطة فى نيوزيلندا بلغ 52 ألفا و28 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و320 ألفا و973 شخصا.

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