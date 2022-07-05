العالم اليوم - تعافي إنتاج الإكوادور من النفط بعد انتهاء الاحتجاجات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:21 صباحاً - تعافى إنتاج الإكوادور من النفط بحوالي 90 بالمئة، بعد أن أنهى اتفاق بين الحكومة والمتظاهرين احتجاجات في عموم البلاد أواخر الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة المناجم والطاقة أمس الاثنين.

وقالت الوزارة إن إنتاج البلاد من النفط وصل إلى 461 ألف و637 برميلا.

تسببت احتجاجات استمرت أكثر من أسبوعين في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في أن تخسر شركة النفط المملوكة للدولة (بتروإكوادور) 1.99 مليون برميل من إنتاج الخام بينما أعلنت الحكومة حالة القوة القاهرة في قطاع النفط العام والخاص.

بدأت المظاهرات التي شابها العنف أحيانا من قبل متظاهرين من السكان الأصليين يطالبون بخفض أسعار الوقود والغذاء، من بين أمور أخرى، في 13 يونيو وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقدم رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، الذي ساءت علاقته التصادمية بالفعل مع الجمعية الوطنية خلال المسيرات، تنازلات من بينها تخفيف الإجراءات الأمنية وإعفاء من الديون.