رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني استعلم حالا من fany.emis.gov.eg

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عمر شويل - جدة قام العديد من أولياء الأمور والطلاب في الآونة الاخيرة بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني داخل جمهورية مصر العربية, حيث أبدى الكثير من الطلاب والطالبات رغبتهم في معرفة موعد ظهور نتائج جميع التخصصات (زراعي, صناعي, فندقي, تجاري), ولذلك أسرع المسؤولين في الوزارة بطمأنة المواطنين من خلال الإعلان عن أن النتائج قد ظهرت بالفعل, وإنه أصبح في استطاعة الجميع الحصول عليها بسهولة.

رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور أول

بعد قيام وزير التربية والتعليم الفني الدكتور (طارق شوقي) باعتماد نتائج جميع تخصصات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع , قام أيضاً باعتماد نتائج الدبلومات الفنية يوم الأحد الماضي الموافق يوم 3 يوليو 2022، وذلك بعد انتهاء الإدارات التعليمية بالمدارس الفنية من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الاختبارات بشكل عادل كما قام الوزير في النهاية بتقديم شكر للجهود التي بذلها كلاً من كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول عبر fany.emis.gov.eg

قام المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الفني بالإشارة إلى الخطوات التي يجب أن يقوم أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية باتباعها عند الاستعلام عن النتائج, وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الخطوة الأولى: في البداية يجب أن يتأكد الطالب من اتصال الهاتف الخاص به بالإنترنت, ثم يقوم بالبحث عن رابط بوابة التعليم الفني في شريط البحث.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك يجب أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع, والبحث عن خيار (الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022).

الخطوة الثالثة: وبعد الانتظار قليلاً يجب أن يقوم بتحديد الشعبة الذي ينتمي إليها, سواء كانت (زراعي, صناعي, فندقي, تجاري).

الخطوة الرابعة: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يجب أن يقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منه, كما يمكن أن يقوم بكتابة بيانات الإدارة التعليمية والمدرسة الذي ينتمي اليها أيضاً.

الخطوة الخامسة: وفي النهاية وبعد التأكد من كافة البيانات السابقة, يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به والضغط على خيار (استعلام).

ملحوظة هامة: يجب أن يحرص الطالب أو الطالبة على تحديد المحافظة التي ينتمي إليها حتى لا تختلف النتائج.