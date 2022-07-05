رابط سريع لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني عبر epedu.gov.iq العراق

بعد مرور فترة طويلة على إنهاء طلاب الصف الثالث المتوسط للاختبارات الخاصة بذلك الصف، حيث بدأ العديد منهم بالتساؤل عن موعد ظهور النتائج وعن الأسباب التي أدت لتأخرها حتى الآن، خاصة بعد انتشار الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة حول ظهورها، ونظراً لذلك فقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عبر موقعها أن النتائج لم تظهر بعد لكن موعدها قد اقترب وسيتم فتح باب الاستعلام عبر البوابة الرسمية للطلاب وأولياء الأمور بالاسم ورقم المقعد الامتحاني فقط.

رابط سريع لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم داخل العراق باقتراب موعد ظهور النتائج الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط، وذلك نظراً لاقتراب انتهاء عمليات تصحيح أوراق الاختبارات ومراجعتها في الكونترول، كما قامت بالرد على تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول أسباب تأخرها مشيرة إلى أن عملية التصحيح والمراجعة تتم بواسطة جهات ذات كفاءة عالية حرصاً على أن تتم بشكل عادل وبدون ظلم، حتى لا يقوم بعض الطلاب بالاعتراض عليها بعد ظهورها.

وقد أكد بعض المسؤولين في الوزارة على أن نتائج ذلك الصف لن تظهر في جميع الولايات والمحافظات العراقية في وقت واحد، بل ستوجد عدة محافظات ستتأخر نتائجها في الظهور عن غيرها من المحافظات الأخرى، حيث أنها ستظهر في المرحلة الثانية وليس المرحلة الأول، ومن الأمثلة على المحافظات التي ستظهر نتائجها في المرحلة الأولى:

محافظة بغداد والرصافي.

محافظة نينوي والقادسية.

محافظة الرصافي الأولى والثانية والثالثة.

محافظة الكرخ الأولى والثانية والثالثة.

محافظة ديالي والمثنى.

محافظة كركوك وواسط.

طريقة الحصول على نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2022

توجد بعض النقاط التي يجب أن يطبقها الطلاب والطالبات للحصول على النتائج من على موقع الوزارة الرسمي، وتتمثل تلك النقاط في الآتي: