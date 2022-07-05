رابط موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق استعلم إلكترونيا

في ظل الترقب الشديد من قبل أولياء أمور طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق أعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج بطريقة الكترونية للفصل الدراسي الثاني، وذلك فور رفعها على الموقع الرسمي للوزارة وإعلان اعتمادها، حيث إن لم يبقى إلا وقتا قصيرا ويتم إعلان النتيجة الخاصة بهذه المرحلة الدراسية في كافة محافظات العراق ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من استخراج النتائج إلكترونيا بالاسم ورقم المقعد الامتحاني لكل طالب فقط.

رابط موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط دور أول للعام الدراسي 2022 بطريقة الكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: الذهاب إلى موقع البحث جوجل، ثم اكتب في خانة البحث الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وإذا لم يكن لديك حساب قم باختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثالثا: بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول ثم يتم فتح الموقع أمامك مباشرة، وقم بالنقر على اختيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

رابعا: ثم يتم فتح أمامك نافذة جديدة لتبدأ عملية الاستعلام عن النتيجة، وقم بإدخال اسم الطالب رباعي وحدد المحافظة التابع لها الطالب.

خامسا: وبعد ذلك قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص به مع مراعاة أن يتم إدخال البيانات صحيحة، وبعدها قم بالضغط على زر الاستعلام.

سادسا: وسوف يعرض الموقع الدرجات الخاصة بكل مادة والمجموع الكلي لكافة المواد، وفي النهاية سوف يتم ترك رسالة ببيان نجاح الطالب أو رسوبه.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق للعام الدراسي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن سوف يتم الانتهاء من اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول للعام الدراسي 2022 في غضون أيام قليلة حيث يتم الإعلان عنها قبل نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك وقد نوهت الوزارة إلى ان الكل يعمل في جد واجتهاد للانتهاء سريعا من أعمال التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات بكل دقة مع التشديد على المشاركين في أعمال التصحيح بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح هذا وقد أشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقي والحصول عليها الكترونيا بكل سهولة.