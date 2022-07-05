رابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول عبر موقع fany.gov.eg جميع الأقسام تجاري وصناعي وزراعي

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالكشف والإعلان أخيراً عن ظهور نتائج الدور الأول للصف الثالث الثانوي الفني جميع الشعب (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، مما أدى إلى امتلاء الأجواء بحالة من السرور والبهجة الشديدة داخل جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ولذلك أسرع الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن طرق للاستعلام عن نتائج أولادهم، وأسرعت الوزارة للكشف عن أي أخبار خاصة بذلك الأمر، حيث يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم من خلال زيارة المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني بالاسم ورقم الجلوس فقط.

رابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

بعد قيام وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان رسمياً عن انتهاء الإدارات التعليمية بالمدارس المصرية من عمليات تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات طلاب وطالبات ذلك الصف، واعتماد النتائج فعلياً وظهورها، أبدى الكثير من أولياء الأمور رغبتهم في معرفة المكان الذي سيحصلون من خلاله على نتائج أولادهم، ولذلك قامت الوزارة بالإشارة إلى أن الموقع الرسمي الخاص بها (fany.gov.eg) هو الموقع الوحيد الذي من خلاله يستطيع الجميع الوصول إلى نتائجهم، كما أشارت إلى أن الموقع تم تفعليه مباشرةً بعد طرح النتائج عليه، وذلك لتسهيل عمليات البحث على الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث الثانوي الفني 2022

ونظراً لمدى حرص الوزارة على تسهيل الأمور على المواطنين، فقد قامت بالكشف عن عدة نقاط وخطوات أساسية يجب اتباعها للوصول إلى النتائج من خلال موقعها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يأتي: