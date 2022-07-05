نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول عبر موقع fany.gov.eg جميع الأقسام تجاري وصناعي وزراعي في المقال التالي
قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالكشف والإعلان أخيراً عن ظهور نتائج الدور الأول للصف الثالث الثانوي الفني جميع الشعب (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، مما أدى إلى امتلاء الأجواء بحالة من السرور والبهجة الشديدة داخل جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ولذلك أسرع الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن طرق للاستعلام عن نتائج أولادهم، وأسرعت الوزارة للكشف عن أي أخبار خاصة بذلك الأمر، حيث يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم من خلال زيارة المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني بالاسم ورقم الجلوس فقط.
رابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول
بعد قيام وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان رسمياً عن انتهاء الإدارات التعليمية بالمدارس المصرية من عمليات تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات طلاب وطالبات ذلك الصف، واعتماد النتائج فعلياً وظهورها، أبدى الكثير من أولياء الأمور رغبتهم في معرفة المكان الذي سيحصلون من خلاله على نتائج أولادهم، ولذلك قامت الوزارة بالإشارة إلى أن الموقع الرسمي الخاص بها (fany.gov.eg) هو الموقع الوحيد الذي من خلاله يستطيع الجميع الوصول إلى نتائجهم، كما أشارت إلى أن الموقع تم تفعليه مباشرةً بعد طرح النتائج عليه، وذلك لتسهيل عمليات البحث على الطلاب وأولياء الأمور.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث الثانوي الفني 2022
ونظراً لمدى حرص الوزارة على تسهيل الأمور على المواطنين، فقد قامت بالكشف عن عدة نقاط وخطوات أساسية يجب اتباعها للوصول إلى النتائج من خلال موقعها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يأتي:
- الخطوة الأولى: في البداية وقبل أي شيء يجب أن يتأكد ولي الأمر من اتصال هاتفه الجوال بالإنترنت.
- الخطوة الثانية: وبعد التأكد يسارع في البحث عن رابط بوابة التعليم الفني، لتسجيل الدخول عليه.
- الخطوة الثالثة: وبعد إتمام عملية تسجيل الدخول، يسارع في النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية”، مع ضرورة اختيار الشعبة الذي ينتمي إليها الطالب، (صناعي – زراعي – فندقي – تجاري).
- الخطوة الرابعة: ثم يقوم ولي الأمر بإدخال بيانات المدرسة التي يتقيد بها الطالب والإدارة التعليمية، وذلك بعد تحديد اسم المحافظة التي يقيم بها.
- الخطوة الخامسة: وأخيراً يقوم بكتابة بيانات الطالب الشخصية، مثل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس الخاص به، ويقوم بالنقر على أيقونة “استعلام”، وستظهر له النتائج مُباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول عبر موقع fany.gov.eg جميع الأقسام تجاري وصناعي وزراعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.