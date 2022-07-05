رابط نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور أول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم fany.gov.eg

تنتشر حالات التوتر والقلق داخل منازل جمهورية مصر العربية، نتيجة لاقتراب ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي الفني لهذا العام، ولذلك حرص الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بتلك المرحلة على البحث بشكل يومي عن خبر ظهور نتائج تلك المرحلة بكافة فروعها (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي)، وبالفعل قد تم الإعلان عن ظهور النتائج عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم حيث بالإمكان أن يتبع الطلاب خطوات الاستعلام الإلكتروني للوصول إلى نتائجهم.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور أول

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالكشف وأخيراً عن خبر ظهور نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الفني، وذلك بعد الانتهاء رسمياً من كافة عمليات مراجعة وتصحيح أوراق الاختبارات وعرض النتائج على وزير التعليم واعتمادها، كما أشارت إلى أن أي طالب أو طالبه يستطيعون الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني، وبذلك تمكنت الوزارة من التأكيد على أقوال بعض المسؤولين بها والتي اشتملت على أن نتائج الدور الأول لذلك الصف يتم اعتمادها فعلياً من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وأنها ستظهر في خلال الساعات القادمة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022

وبعد انتشار خبر ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي الفني داخل مصر، بحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن طرق وخطوات الوصول إلى النتائج الخاصة بهم، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالكشف عن الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة النتائج، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: