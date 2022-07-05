كم زيادة حساب المواطن في الدعم النقدي الذي تقوم المملكة بالإعلان عن قرارات جديدة تفيد المستفيدين بالمملكة، حيث رصدت الإدارة الحاكمة بالمملكة ارتفاع الأسعار والذي يؤثر سلبيا على المواطن صاحب الدخل المحدود ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وبذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين قرارات جديدة بإيداع 20 مليون ريال مخصصة لكل من مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن ودعم مربي الماشية، وبذلك يتم تفعيل استخدام رابط تسجيل حساب المواطن السعودي من جديد.

كم زيادة حساب المواطن 2022 صرف الدعم الإضافي لذي الحجة 1443 تسجيل جديد ca.gov.sa

قرارات جديدة وأوامر ملكية جديدة اعلن عنها الملك سلمان يوم الاثنين 5 ذي الحجة 1443 الموافق 4 يوليو 2022 يتم تطبقها على جميع البرامج الاجتماعية التابعة لعدد من البرامج الاجتماعية التي تخدم المواطن البسيط وأصحاب المشروعات الصغيرة، وهي الفئة التي تضررت من ارتفاع الأسعار العالمية والضغوطات الاقتصادية التي تؤثر سلبا على محدودي الدخل وهي الفئات التي لا يمكنها الوفاء بالالتزامات الأساسية لها في ظل ارتفاع الأسعار الكبير الذي حدث بالفترة الأخيرة، وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قامت برفع الدعم عن العديد من الخدمات والمحروقات في رؤية 20030 بينما تم إعادة توجيه هذا الدعم للبرامج الاجتماعية:

الفئات التي شملتها الأوامر الملكية الأخيرة

برنامج حساب المواطن برنامج حساب المواطن، والذي يقدم دعم نقدي شهري للمتضررين من غلاء المعيشة ورفع الدعم الذي طبقته المملكة في السنوات الأخيرة كخطة اقتصادية جديدة، وقد أعلنت المملكة في 2022 إيقاف التسجيل فيه بينما أعلن خادم الحرمين الشريفين عودة التسجيل فيه. الضمان الاجتماعي (القديم – المطور) الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور الذي يهدف إلى صرف راتب شهري للذين يقل الحد الأدنى للدخل فيه للفرد عن 550 ريال ولرب الاسرة عن 1100 ريال، ويقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي بصرف دعم نقدي لهم يصرف لمرة واحدة. برنامج دعم مربي الماشية برنامج مربي الماشية وهي فئة تدعم الاقتصاد القومي إلا أنها تتضرر كثيرا من ارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف.

قيمة الدعم النقدي المقدم والتعرف على كم زيادة حساب المواطن

يكون الحساب النقدي بالتسجيل لراتب لا يزيد عن 2000 ريال.

يجب أن يتم التسجيل لرب الاسرة للأسرة السعودية بينما يتم استقبال الفرد المستقل أكثر من 18 عام.

يقوم البرنامج باحتساب الفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

يتم الحساب للتابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

بينما يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

أما إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

حاسبة حساب المواطن

يجب أن يتم يتم إرفاق الراتب وعدد الأفراد التابعين على رابط حاسبة حساب المواطن والتي تحسب قيمة الراتب بشكل أتوماتيكي للتعرف على المبالغ المستحقة للمواطن.

ما هي شروط الاستحقاق الجديدة في حساب المواطن

يكون المتقدم من الجنسية السعودية ومقيم بشكل كامل داخل المملكة.

يتم اتباع شروط التسجيل للفرد المستقل وهو تسجيل كافة ما يثبت استقلالية المسكن، وخاصة للمطلقات والارامل والافراد المستقلين أكثر من 18 عام.

يكون الفرد أقل من 18 عام تابع ولا يتم تسجيله كفرد مستقل.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب لا يزيد عن 200 ريال.

لا يتم قبول المقيم خارج المملكة.

كيفية تسجيل جديد في حساب المواطن