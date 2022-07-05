بعد حادث شيكاغو.. إصابة ضابطين فى إطلاق نار بـ فيلادلفيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أصيب اثنان من ضباط شرطة فى ولاية فيلادلفيا الأمريكية فى حادث إطلاق نار وقع أثناء احتفال عشرات الآلاف من الأشخاص بذكرى الاستقلال فى الرابع من يوليو بالتجمع على الألعاب النارية والموسيقى الحية يوم الاثنين، حسبما ذكرت السلطات.





ووفقًا "لشبكة "إن بى سى الأمريكية"، قالت مفوضة شرطة فيلادلفيا، دانييل أوتلاو، إن أحد الضباط أصيب بجرح فى الرأس بينما أصيب الآخر بطلق نارى فى الكتف الأيمن، وأضافت أن كليهما تلقى العلاج وخرجا من مستشفى جامعة توماس جيفرسون.

ووقع قبل الساعة 10 مساءً بقليل، حسبما أفادت قناة إن بى سى فيلادلفيا، نقلا عن مراسل لها كان فى وسط الفوضى بالقرب من مسرح بنجامين فرانكلين باركواى.

وقال شهود عيان إن الطلقات تسببت فى حالة من الفوضى حيث تدفق المتفرجون من الحى. ذكرت المحطة أن فريق SWAT فى مبنى سكنى شاهق بالقرب من المتحف كان يرد على شخص يحمل مسدسًا انتهى به الأمر إلى كونه غير مرتبط بالعنف.

ولم يتم القبض على المسلح على الفور. فيما أوضحت السلطات أنه لم يتضح ما إذا كان الضباط مستهدفين أم أن إطلاق انار وقع بشكل عشوائى.

يأتى ذلك بعد ساعات من حادث إطلاق نار عشوائى على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال فى ضاحية هايلاند بارك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، مأ أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين على الأقل.

وقتل مطلق النار على سطح أحد المنازل يوم الاثنين .