مصائب الفيضانات فى أستراليا.. تشريد ودمار وخراب ديار

جدة - نرمين السيد - استمرت الأمطار الغزيرة فى ضرب الساحل الشرقى لـ أستراليا يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تفاقم أزمة الفيضانات فى سيدنى حيث صدرت أوامر لآلاف السكان الآخرين بمغادرة منازلهم بعد أن ارتفعت الأنهار بسرعة لتجاوز مستويات الخطر.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات إن نحو 50 ألف ساكن فى نيو ساوث ويلز، معظمهم فى الضواحى الغربية لـ سيدنى، طُلب منهم إما الإجلاء أو التحذير من أنهم قد يتلقون أوامر إخلاء، ارتفاعا من 30 ألفا يوم الاثنين.

وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروت للصحفيين "هذا الحدث لم ينته بعد، أرجوكم لا تكتفوا". "أينما كنت، يرجى توخى الحذر عند القيادة على طرقنا. لا تزال هناك مخاطر كبيرة للفيضانات السريعة".

قال مكتب الأرصاد الجوية BoM إن أحدث خلية عاصفة برية من المرجح أن تنحسر فى سيدنى اعتبارًا من يوم الثلاثاء مع تحرك الحوض الساحلى شمالًا.

لكن خطر الفيضانات قد يستمر طوال الأسبوع حيث اقتربت بالفعل معظم مجمعات المياه من طاقتها الاستيعابية حتى قبل الفيضان الأخير، وتلقت بعض المناطق 800 ملم 31.5 بوصة من الأمطار منذ يوم السبت، متجاوزة متوسط ​​هطول الأمطار السنوى فى أستراليا الذى يبلغ حوالى 500 ملم 20 بوصة.

وقال بو إم إن حوالى 90 ملم 3.5 بوصات من الأمطار قد تهطل على مدى ست ساعات فى الساحل الشمالى الأوسط للولاية اعتبارًا من الثلاثاء، لتصل إلى 125 ملم 5 بوصات فى بعض الأماكن.

من المتوقع أيضًا أن تصل سرعة الرياح إلى 90 كيلومترًا فى الساعة (56 ميلًا فى الساعة) فى العديد من الأماكن المتضررة من الفيضانات، مما يزيد من خطر سقوط الأشجار وتضرر خطوط الكهرباء.

وقال وزير إدارة الطوارئ فى الولاية ستيف كوك: "نطلب من الناس فى جميع أنحاء سيدنى اليوم البقاء فى المنزل ما لم تكن بحاجة فعلاً إلى مغادرة المنزل".

قال مسؤولون إن طواقم الطوارئ واصلت عمليات الإنقاذ يوم الثلاثاء لسحب سفينة حاملة كبيرة فقدت طاقتها قبالة ساحل سيدنى بعد تعطل خطى السحب فى الطقس السيئ، فى مواجهة الأمواج الهائجة.

تحدث فيضانات كبيرة فى ويندسور فى غرب سيدنى، وهى ثالث وأخطر فيضانات هذا العام، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعى طرقا وجسورا مغمورة بالمياه، فى حين أنقذت طواقم الطوارئ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المركبات الغارقة جزئيا التى علقت فى ارتفاع منسوب المياه.