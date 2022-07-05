الهند تسجل حصيلة مفزعة من إصابات كورونا خلال يوم

وذكرت الوزارة، حسبما أوردت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و242 حالة.
وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 114 ألفا و475 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و891 ألفا و933 شخصا، وذلك بعدما تعافى 12 ألفا و456 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.
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