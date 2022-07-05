حصيلة مفزعة لـ ضحايا الإرهاب فى بوركينا فاسو خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محافظ بوكلى دو موهون، بابو بيير باسينجا، فى شمال غرب البلاد، لقى 22 شخصًا، بينهم ضحايا من الأطفال، مصرعهم فى وقت متأخر من يوم الأحد فى بوراسو فى ولاية كوسى.

وقال مصدر أمنى، إن مسلحين تحركوا فى أنحاء القرية حوالى الساعة 5:00 مساءً، وأطلقوا النار فى الهواء، ثم عادوا ليلا وفتحوا النار بشكل عشوائى على الناس.

وفى شمال بوركينا فاسو، لقى 12 شخصًا مصرعهم يوم السبت فى هجوم على ناميسيجيما بإقليم ياتينجا، حسبما ذكر مصدر أمنى آخر، رفض الكشف عن هويته.

وذكرت "فرانس برس" أن الحملة، التى قادتها بشكل أساسى جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش، أسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت ما يقرب من 1.9 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

وكشف وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، محمد إيسوفو، لـ "فرانس برس"، فى يونيو الماضى، أن السلطات فى بوركينا فاسو تسيطر على 60% فقط من أراضى البلاد، محذرًا من أن 40% من أراضى البلاد تقع تحت سيطرة المنظمات الإرهابية، وذلك فى أعقاب محادثات أجراها مع المجلس العسكرى الحاكم بالمنطقة.