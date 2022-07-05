روسيا تحقق فى تخابر منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت لجنة التحقيق الروسية -فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- أنها ستقدم تقييمًا قانونيًا للأشخاص المتورطين فى الأنشطة الاستخباراتية غير الشرعية.
كان الحرس الوطنى الروسى قد أعلن العثور على وثائق لبعثة مراقبى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى منزل الرئيس السابق لإدارة جهاز الأمن الأوكرانى بمقاطعة خيرسون الجنرال فياتشيسلاف سافتشينكو.
وأضاف الحرس الوطنى الروسى أن تلك الوثائق تدل على تعاون المراقبين الأوروبيين مع الاستخبارات الأوكرانية.
وعثر الحرس الوطنى الروسى كذلك على رسم تخطيطى لمواقع انتشار وحدات القوات الروسية فى القرم ومقاطعات روستوف وسمولينسك وبيلجورود وفورونيج.
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