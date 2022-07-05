بعد خسارة لوهانسك.. القوات الأوكرانية تحتشد للدفاع عن دونيتسك

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تعرضت كل من روسيا وأوكرانيا لخسائر فادحة فى القتال من أجل لوهانسك، لا سيما خلال حصار المدينتين التوأم ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، حيث لقد دمرت كلتا المدينتين بسبب القصف الروسى.
اتخذت القوات الأوكرانية، الثلاثاء، خطوطًا دفاعية جديدة فى دونيتسك، حيث لا تزال تسيطر على المدن الرئيسية، بينما طلب بوتين من قواته "الراحة تمامًا واستعادة استعدادها العسكرى"، بينما تواصل الوحدات القتال فى مناطق أخرى.
ومن جانبه قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الاثنين، إن الجيش الروسى دمر نحو 80 ألف بناية فى أوكرانيا، بينها أكثر من ألفين مؤسسة تعليمية و800 منشأة صحية، وذلك منذ بداية العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى.
وأضاف "زيلينسكى" خلال كلمة بمؤتمر تعافى أوكرانيا المنعقد فى مدينة لوجانو السويسرية: "تلك البنايات كانت تغطى ملايين الأمتار المربعة"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية.
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