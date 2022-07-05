القبض على مطلق النار فى مدينة شيكاغو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" حددت الشرطة هوية مطلق النار فى غضون ساعات، ويدعى روبرت كريمو ويبلغ من العمر 22 عامًا، وبعد ذلك بوقت قصير، تم اعتقاله بعد أن رصدته الشرطة مستقلا إحدى السيارات.

بدأ اليوم باستعراض مثالى للصور فى هايلاند بارك بولاية إلينوى، وفجأة تساقط فجأة وابل من الرصاص على الحشد، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 36 آخرين.

وقال المسؤولون إن المسلح المشتبه به ركض بعد إطلاق النار، فيما توقع المحققون أنه اندمج مع الحشود قبل أن يختفى معظم اليوم.

وبعد ذلك رصده ضابط على طريق سريع محلى، وكانت هناك مطاردة قصيرة، وفى النهاية استسلم المشتبه به وتم احتجازه دون وقوع حوادث.