العالم اليوم - إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:19 صباحاً - قال مسؤولون محليون ووسائل إعلام إن ضابطي شرطة في ولاية فيلادلفيا الأميركية تعرضا لإطلاق نار بعد "حادث أمني" بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.

قالت سلطات الطوارئ "وقع حادث أمني على طريق بنجامين فرانكلين باركواي". وقالت قناة (إن.بي.سي فيلادلفيا) إن اثنين من ضباط الشرطة تعرضا لإطلاق نار.

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